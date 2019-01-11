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СМИ узнали о выдвижении дочери Трампа на пост главы Всемирного банка
12.01.2019 20:36 — Новости Мира | Tut.by
Имя дочери президента США Иванки Трамп оказалось в списке кандидатов, которых Минфин США изучает на предмет участия в борьбе за пост главы Всемирного банка. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает
Согласно сложившейся в XX веке традиции, именно гражданин США выбирается на пост руководителя Всемирного банка, в то время как управление МВФ доверяется представителям европейских стран. В 2019 году руководство ВБ анонсировало «открытые и прозрачные» выборы, что некоторыми было расценено как решение отвязать выбор кандидата от его гражданства. Вместе с тем, отмечает FT, несмотря на это, именно номинант от США будет обладать наибольшими преимуществами.
В Минфине США сообщили, что для рассмотрения было получено немало кандидатур. Источники FT в их числе называют Марка Грина, главу Агентства международного развития США, экс-посланника США в ООН Никки Хейли и дочь Дональда Трампа и его советника Иванку Трамп.
7 января глава Всемирного банка Джим Ён Ким объявил
Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Начиная с 1944 года Всемирный банк обеспечил финансирование более 12 тыс. проектов развития, предоставив традиционные займы, беспроцентные кредиты и гранты.
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Вместе с Иванкой Трамп кандидатом на этот пост может оказаться экс-посол США при ООН Никки Хейли. Окончательно с личностью номинанта Белый дом пока не определился.
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