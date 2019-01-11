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«В булочной только сделали ремонт»: подробности с места взрыва в Париже

12.01.2019 21:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Утром в субботу, 12 января, в Париже на улице Тревизо, в районе метро Grands Boulevards, произошел мощный взрыв. К вечеру было известно о том, что погибли двое пожарных и испанская туристка. Как минимум 46 человек получили ранения, из них 9 находились в тяжелом состоянии. По данным главы МВД Кристофа Кастанера, взрыв произошел уже после того, как пожарные приехали по вызову об утечке газа в здании, где на первом этаже находится булочная.


Фото: Reuters

ЧП случилось в доме номер 6 на улице Тревизо.

Как рассказал Кристоф Кастанер, пожарные прибыли в 8.37. «В момент начала их работы произошел мощнейший взрыв», — рассказал министр, который приехал на место почти сразу после трагедии, так же как и премьер-министр Эдуар Филипп, мэр Анн Идальго и прокурор Парижа Реми Эйтс.

К тому моменту все соседние улицы в радиусе метров двухсот уже были перекрыты, на дорогах — десятки полицейских и пожарных машин и автомобилей службы гражданской обороны, над ликвидацией последствий взрыва и обеспечением безопасности работали двести пожарных.

— Я участвовал в эвакуации людей, раненых, — рассказал RFI местный житель по имени Аллаедеин, которого мы встретили в пятидесяти метрах от места взрыва, на ул. Сент-Сесиль, примыкающей к улице Тревизо. — До этого я видел у дома машину пожарных, которые заявили, что была утечка газа. Они организовали периметр безопасности и через несколько минут прогремел взрыв.

Девушка по имени Айят живет в доме, который расположен совсем рядом с булочной. Она подошла, чтобы узнать, где находится кризисный штаб, о существовании которого только что объявила полиция.

— Когда был взрыв, я подумала, что это землетрясение, накинула на себя, что могла, обула кроссовки и быстро спустилась на улицу, — говорит Айят. — Спустившись, увидела все это… Пошла на улицу Бержер, куда перенесли раненых с соседней улицы Тревизо. Там было много сотрудников правопорядка, пожарных, полицейских, врачей, которые делали все необходимое.

Клэр Саллавуар, которую опросило AFP, жила на 4-м этаже дома, где произошел взрыв. Она рассказала, что до момента взрыва спала, а потом в квартире вылетели все окна, а двери, которые были открыты, сорвало с петель.

Стекла вылетели во многих соседних домах, рядом со зданием стояли обуглившиеся автомобили. Взрывная волна распространилась на четыре соседние улицы и достигла примерно 100 метров, рассказал Эрик Мулен, официальный представитель пожарной службы Парижа.


Фото: Reuters

Еще через три часа после взрыва на месте продолжали работать полицейские взрывотехники. Эксперты искали причины взрыва, а также обследовали все здания в районе на предмет возможной утечки газа.

Все окна в соседних домах были открыты. Над улицей Тревизо и соседней улицей Сент-Сесиль висел дым и сильно пахло горелой пластмассой. К тому моменту сотрудники правопорядка эвакуировали всех обитателей дома № 6 и соседних домов, отелей и ресторанов, но полицейские продолжали на окрестных улицах искать местных жителей и призывать их пойти в кризисный штаб:

— Штаб находится совсем рядом, в здании мэрии 9-го округа, на улице Друо, — говорил полицейский. — Нужно, чтобы все обязательно пошли туда. Там есть все необходимое: вода, еда… Нас попросили направить вас в штаб, чтобы иметь возможность вас пересчитать и, возможно, найти для вас временное жилье.

Зин, мужчина, который тоже жил в пострадавшем доме, рассказал Le Parisien, что для него временное жилье — это спасение. Потому что даже в случае, если бы ему позволили вернуться, он не смог бы спать дома:

— Даже если я доверяю пожарным, которые исследуют наш сектор, психологически я все равно не смогу чувствовать себя в безопасности.

Зин говорит, что знает хозяина булочной и не может понять, что произошло: ведь «всего два или три месяца назад там сделали полный ремонт».

Уголовная полиция Парижа начала расследование.

 
 
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Стекла вылетели во многих соседних домах, рядом со зданием стояли обуглившиеся автомобили. Взрывная волна распространилась на четыре соседние улицы и достигла...
 
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