Киев выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН

Украина призывает страны — члены ООН поэтапно отменить право вето в Совете Безопасности организации. С данным заявлением выступил в субботу, 12 января, постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.



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Данная реформа особенно актуальна «в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности», — подчеркнул дипломат в статье, опубликованной в издании «Зеркало недели» .

По мнению Ельченко, злоупотребления Россией правом вето в ходе российско-украинского конфликта, ситуации вокруг сбитого малайзийского самолета МН17, а также в вопросе Солсбери и ситуации в Сирии привело к тому, что Совбез ООН оказался парализованным.

«Убеждены, что постоянный член Совета Безопасности, когда он является стороной конфликта, рассматриваемого Советом, должен быть ограниченным в возможности применения права вето по вопросу, в котором он — заинтересованная сторона», — заявил политик.

Киев неоднократно требовал реформировать устав Совбеза ООН

Киев уже не впервые выступает с предложением отменить право вето в Совбезе ООН. Ранее эта тема затрагивалась 21 ноября 2018 года на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

С подобной инициативой выступал также президент Украины Петр Порошенко в апреле 2018 года. «ООН требует немедленного реформирования. Необходимо лишить права вето страну-агрессора. И нам надо повысить эффективность других союзов безопасности, в том числе НАТО, в том числе и шире открыть двери для Украины в этом объединении безопасности», — заявил глава украинского государства.

В середине декабря 2018 года Европарламент одобрил резолюцию, в которой обвинил РФ в подрыве международных усилий по урегулированию конфликтов посредством применения права вето в Совбезе ООН и призвал продлить санкции против Кремля до тех пор, пока Россией не будут выполнены Минские соглашения по мирному урегулированию на Донбассе.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта и субъектом Минских соглашений по его урегулированию.

Россия готова к реформе ООН, но не готова отказаться от права вето

Право вето позволяет Великобритании, Китаю, России, США и Франции как постоянным членам Совбеза ООН отклонять проект любой резолюции вне зависимости от того, какой поддержкой он пользуется.

По словам члена российского постпредства при ООН Алексея Богуславского, РФ готова обсуждать варианты реформирования Совбеза, однако для Москвы «неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая институт вето».