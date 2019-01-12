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В одном из старейших вузов США ввели курс о российской гибридной угрозе

12.01.2019 22:38 — Новости Мира | Tut.by  
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В Джорджтаунском университете в Вашингтоне решили преподавать студентам курс о российской гибридной угрозе. Информация об этом содержится на сайте-агрегаторе, где представлены курсы с разных учебных заведений. Курс стартует весной 2019 года.


Джорджтаунский университет. Фото: Flickr / ehpien

«Кибератака против Эстонии в 2007 году, вторжение в Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году. Боты, тролли и информационные операции. Манипулирование, влияние и отрицание. „Нелегалы“, „патриотические хакеры“ и „маленькие зеленые человечки“. Олигархи, компатриоты и полезные дураки. После выборов в США в 2016 году возросла осведомленность о новом способе ведения войны Кремлем и о том, как он нацелился на наше общество и граждан», — говорится в описании курса.

Курс будет «охватывать российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для глобального империалистического бунта Кремля», сказано на сайте вуза. Во время курса планируется рассмотрение примеров, а также исследование тактик и операций, будет изучаться и история подобных тактик ведения гибридной войны. «Материалы курса будут приводиться из первых рук тех, кто находится на передовой линии выявления теневой войны Кремля и противодействия ей», — обещают авторы курса.

Вести курс будет американская журналистка-аналитик, эксперт по информационной войне Молли МакКью. «Первый (скучный) день в качестве адъюнкт-профессора в Джорджтауне, где я буду мучить своих новых студентов в течение целого семестра курсом о гибридной войне России», — написала МакКью 9 января на своей странице в Twitter.

Некоторые эксперты, преподающие в американских вузах, уже раскритиковали появление данного курса в Джорджтаунском университете. Так, профессор вашингтонской Высшей школы национальной безопасности Даниэля Моргана Юваль Вебер назвал новый курс, который собирается вести Молли МакКью, «абсолютным позором».

«Удручает, что Молли МакКью разрешили отмывать ее поддельные экспертные знания через мое учебное заведение», — написал на своей странице в Twitter доцент Джорджтаунского университета Грег Афиногенов.

«Тот факт, что некто, плохо говорящий по-русски и постоянно клевещущий на ведущих специалистов в этой области, может преподавать курс в Джорджтаунском университете, является черным пятном на одном из лучших центров, специализирующихся на российских исследованиях», — написал Яков Фейгин, научный сотрудник в области истории и политики в Центре Эша по вопросам демократического управления и инноваций при Школе управления имени Кеннеди Гарвардского университета.

Джорджтаунский университет располагается в Вашингтоне. Он был основан в 1789 году католическим епископом Джоном Кэрроллом и является старейшим университетом католической конгрегации на территории США. Джорджтаунский университет входит в пятерку ведущих вузов в мире в области политических наук и дипломатии.

 
 
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Речь идет о Джорджтаунском университете, где студентов будут знакомить с методами и способами «ведения Кремлем гибридной войны». Некоторые эксперты уже назвали...
 
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