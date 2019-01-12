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В одном из старейших вузов США ввели курс о российской гибридной угрозе
12.01.2019 22:38 — Новости Мира | Tut.by
В Джорджтаунском университете в Вашингтоне решили преподавать студентам курс о российской гибридной угрозе. Информация об этом содержится на
«Кибератака против Эстонии в 2007 году, вторжение в Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году. Боты, тролли и информационные операции. Манипулирование, влияние и отрицание. „Нелегалы“, „патриотические хакеры“ и „маленькие зеленые человечки“. Олигархи, компатриоты и полезные дураки. После выборов в США в 2016 году возросла осведомленность о новом способе ведения войны Кремлем и о том, как он нацелился на наше общество и граждан», — говорится в описании курса.
Курс будет «охватывать российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для глобального империалистического бунта Кремля», сказано на сайте вуза. Во время курса планируется рассмотрение примеров, а также исследование тактик и операций, будет изучаться и история подобных тактик ведения гибридной войны. «Материалы курса будут приводиться из первых рук тех, кто находится на передовой линии выявления теневой войны Кремля и противодействия ей», — обещают авторы курса.
Вести курс будет американская журналистка-аналитик, эксперт по информационной войне Молли МакКью. «Первый (скучный) день в качестве адъюнкт-профессора в Джорджтауне, где я буду мучить своих новых студентов в течение целого семестра курсом о гибридной войне России», — написала МакКью 9 января на своей странице в
Некоторые эксперты, преподающие в американских вузах, уже раскритиковали появление данного курса в Джорджтаунском университете. Так, профессор вашингтонской Высшей школы национальной безопасности Даниэля Моргана Юваль Вебер
«Удручает, что Молли МакКью разрешили отмывать ее поддельные экспертные знания через мое учебное заведение», — написал на своей странице в
«Тот факт, что некто, плохо говорящий по-русски и постоянно клевещущий на ведущих специалистов в этой области, может преподавать курс в Джорджтаунском университете, является черным пятном на одном из лучших центров, специализирующихся на российских исследованиях», —
Джорджтаунский университет располагается в Вашингтоне. Он был основан в 1789 году католическим епископом Джоном Кэрроллом и является старейшим университетом католической конгрегации на территории США. Джорджтаунский университет входит в пятерку ведущих вузов в мире в области политических наук и дипломатии.
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Речь идет о Джорджтаунском университете, где студентов будут знакомить с методами и способами «ведения Кремлем гибридной войны». Некоторые эксперты уже назвали...
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