В Белграде прошли манифестации против политики президента Вучича

В Сербии 12 янвапя прошли акции протеста против политики президента Александра Вучича. Манифестанты обвинили главу государства в авторитаризме, подчинении себе всех государственных институтов, применении насилия и цензуре.



Александр Вучич. Фото: Reuters

Поводом для начала протестов стало нападение на лидера оппозиционной партии «Левица» Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац 23 ноября. Оппозиция обвинила власти Сербии в допущении политического насилия и вывела людей на улицы — субботныы манифестация стала шестой. Протестующие выступали за отставку главы МВД Небойши Стефановича, предоставление оппозиции права голоса в СМИ, улучшение положения пенсионеров и прозрачность расходования бюджета. Александр Вучич ранее заявлял, что не пойдет на уступки манифестантам, «даже если их соберется пять миллионов».

Глава неправительственной организации «Европейское движение в Косово» Рада Трайкович рассказала, что сербы "жаждут свободы": «Людей на улицы выводит жажда свободы. Вот уже семь лет нами управляет порочная власть, которая не терпит свободы слова и наказывает ее. Свобода — символ этих манифестаций, где люди вместе обретают смелость осудить ужасную ситуацию, в которой находится наша страна. Если вы осмеливаетесь протестовать, вы становитесь мишенью для этого режима. Инакомыслящие жители городов и деревень моментально становятся изгоями и оказываются в бедности без перспектив на будущее".

По ее словам, власть "не реагирует на манифестации и продолжает подвергать цензуре и без того не многочисленные независимые СМИ, в которых уделяется внимание и диссидентской точке зрения".

- В Сербии даже не осталось институтов, она все подчинены одному человеку. Александр Вучич — и законодательная власть, и исполнительная, и юридические силы. Он решает все. Он подчинил себе все в стране и обращается с государственным имуществом и природными ресурсами, будто они принадлежать только ему. Людям нужно продолжать выступать, чтобы страна не погрузилась во тьму окончательно, - отмечает Рада Трайкович.

Протестующие также требовали расследовать убийство Оливера Ивановича — главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, справедливость» и лидера косовских сербов. 16 января 2018 года в политика шесть раз выстрелили, когда он входил в офис своей организации. По мнению Рады Трайкович, убийство Ивановича было политически мотивировано и «санкционировано» официальным Белградом.

Манифестации в Сербии прошли за несколько дней до официального визита в страну президента России Владимира Путина. 17 января он посетит Белград и встретится с Александром Вучичем. По информации пресс-службы министерства инноваций и технологий Сербии, одной из главных тем встречи двух глав государства станет сотрудничество в сфере цифровой экономики и технологий.