ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Белграде прошли манифестации против политики президента Вучича

13.01.2019 08:53 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Сербии 12 янвапя прошли акции протеста против политики президента Александра Вучича. Манифестанты обвинили главу государства в авторитаризме, подчинении себе всех государственных институтов, применении насилия и цензуре.


Александр Вучич. Фото: Reuters

Поводом для начала протестов стало нападение на лидера оппозиционной партии «Левица» Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац 23 ноября. Оппозиция обвинила власти Сербии в допущении политического насилия и вывела людей на улицы — субботныы манифестация стала шестой. Протестующие выступали за отставку главы МВД Небойши Стефановича, предоставление оппозиции права голоса в СМИ, улучшение положения пенсионеров и прозрачность расходования бюджета. Александр Вучич ранее заявлял, что не пойдет на уступки манифестантам, «даже если их соберется пять миллионов».

Глава неправительственной организации «Европейское движение в Косово» Рада Трайкович рассказала, что сербы "жаждут свободы": «Людей на улицы выводит жажда свободы. Вот уже семь лет нами управляет порочная власть, которая не терпит свободы слова и наказывает ее. Свобода — символ этих манифестаций, где люди вместе обретают смелость осудить ужасную ситуацию, в которой находится наша страна. Если вы осмеливаетесь протестовать, вы становитесь мишенью для этого режима. Инакомыслящие жители городов и деревень моментально становятся изгоями и оказываются в бедности без перспектив на будущее".

По ее словам, власть "не реагирует на манифестации и продолжает подвергать цензуре и без того не многочисленные независимые СМИ, в которых уделяется внимание и диссидентской точке зрения".

- В Сербии даже не осталось институтов, она все подчинены одному человеку. Александр Вучич — и законодательная власть, и исполнительная, и юридические силы. Он решает все. Он подчинил себе все в стране и обращается с государственным имуществом и природными ресурсами, будто они принадлежать только ему. Людям нужно продолжать выступать, чтобы страна не погрузилась во тьму окончательно, - отмечает Рада Трайкович. 

Протестующие также требовали расследовать убийство Оливера Ивановича — главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, справедливость» и лидера косовских сербов. 16 января 2018 года в политика шесть раз выстрелили, когда он входил в офис своей организации. По мнению Рады Трайкович, убийство Ивановича было политически мотивировано и «санкционировано» официальным Белградом. 

Манифестации в Сербии прошли за несколько дней до официального визита в страну президента России Владимира Путина. 17 января он посетит Белград и встретится с Александром Вучичем. По информации пресс-службы министерства инноваций и технологий Сербии, одной из главных тем встречи двух глав государства станет сотрудничество в сфере цифровой экономики и технологий.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Манифестанты обвинили главу государства в авторитаризме, подчинении себе всех государственных институтов, применении насилия и цензуре.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Киев выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Чырвоны прамень
Полымя
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика