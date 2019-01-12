Демократы в конгрессе решили расследовать встречи Путина и Трампа

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США проведет слушания по материалам газеты The Washington Post о содержании личных переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице комитета.



Фото: пресс-служба президента России

«Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды, и комитет по иностранным делам постарается докопаться до истины. Мы будем проводить слушания о тайнах, сопровождающих странные отношения Трампа с Путиным и его приспешниками, и о том, как эти темные дела влияют на нашу национальную безопасность», — заявил председатель комитета, демократ Элиот Энгель.

На промежуточных выборах 2018 года противники Трампа — демократы получили большинство в палате представителей, при том, что республиканцы сумели удержать большинство в сенате.

В ходе избирательной борьбы и после победы демократы неоднократно обещали, что будут расследовать связи администрации Трампа с Кремлем. Вместе с дружественной им прессой они неоднократно обвиняли Трампа в сговоре с Москвой, заявляя, что благодаря этим тайным договоренностям Трамп победил на президентских выборах. Демократы открыто объявили своей главной целью после победы на выборах импичмент президента Трампа.

За несколько часов до этого заявления газета The Washington Post опубликовала материал, в котором обвинила Трампа в сокрытии материалов о личных беседах с Владимиром Путиным. По данным источников газеты, сведения о личных встречах Трампа и Путина за последние два года в пяти местах отсутствуют даже в секретных документах. ​Издание посчитало это признаком тайных взаимоотношений между Белым домом и Кремлем.

Газета The New York Times опубликовала статью о том, что ФБР в 2017 году начало проверку того, мог ли президент США Дональд Трамп секретно работать на Россию против своей страны. При этом издание уточнило, что никаких публично доступных свидетельств сговора Трампа с Кремлем не существует.

Президент США в интервью Fox News отверг все обвинения. Статью в NYT он назвал самой оскорбительной и постыдной из всех, которые были о нем опубликованы. На обвинения WP Трамп ответил, что ему нечего скрывать. Он встречается со многими мировыми лидерами, это обязанность президента, но только беседы с Путиным приковывают такое внимание левой прессы.