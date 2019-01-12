В Китае произошло обрушение шахты. Число жертв превысило 20 человек

Число погибших в результате обрушения крыши на угольной шахте в провинции Шэньси (Северо-Западный Китай) увеличилось до 21. Об этом в воскресенье сообщило агентство «Синьхуа» .

Ранее власти провинции сообщали о 19 погибших и еще двух шахтерах, остающихся под землей. По данным «Синьхуа», в воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух рабочих под завалами.

Авария произошла в субботу в 16.30 по местному времени (11.30 по минскому) в городе Шэньму на угольной шахте Лицзягоу, принадлежащей компании Baiji Mining. Во время инцидента под землей работали 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место.

Ведется расследование, причины аварии устанавливаются.