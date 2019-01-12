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В Китае произошло обрушение шахты. Число жертв превысило 20 человек
13.01.2019 11:14 — Новости Мира | Tut.by
Число погибших в результате обрушения крыши на угольной шахте в провинции Шэньси (Северо-Западный Китай) увеличилось до 21. Об этом в воскресенье сообщило агентство
Ранее власти провинции
Авария произошла в субботу в 16.30 по местному времени (11.30 по минскому) в городе Шэньму на угольной шахте Лицзягоу, принадлежащей компании Baiji Mining. Во время инцидента под землей работали 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место.
Ведется расследование, причины аварии устанавливаются.
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Во время инцидента под землей работали 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место.
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