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Число жертв взрыва газа в Париже возросло до четырех
13.01.2019 16:35 — Новости Мира | Tut.by
Днем в воскресенье, 13 января, пожарные нашли под завалами, образовавшимися в результате взрыва в парижском доме, еще одного погибшего. Об этом сообщила прокуратура Парижа, которую цитирует AFP. Таким образом, число жертв этой трагедии выросло до 4.
Личность погибшего пока не называется. Ранее сообщалось о том, что пропавшей без вести числится молодая женщина, которая жила в доме, где произошел взрыв.
Напомним, накануне стало известно, что жертвами
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Спасатели извлекли из-под обломков тело женщины. Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе двух пожарных, а также 50 пострадавших.
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