Число жертв взрыва газа в Париже возросло до четырех

Днем в воскресенье, 13 января, пожарные нашли под завалами, образовавшимися в результате взрыва в парижском доме, еще одного погибшего. Об этом сообщила прокуратура Парижа, которую цитирует AFP. Таким образом, число жертв этой трагедии выросло до 4.



Фото Reuters

Личность погибшего пока не называется. Ранее сообщалось о том, что пропавшей без вести числится молодая женщина, которая жила в доме, где произошел взрыв.

Напомним, накануне стало известно, что жертвами взрыва , произошедшего утром в 12 января в булочной на улице Тревизо в Париже, стали 36-летняя испанская туристка Лора Санц и двое пожарных: 27-летний Натанаэль Жосслен и 28-летний Симон Картанназ.