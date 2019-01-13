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Мэра Гданьска ранили ножом на благотворительном концерте

13.01.2019 22:45 — Новости Мира | Tut.by  
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На мэра Гданьска Павела Адамовича совершили нападение во время благотворительного концерта, сообщает портал Onet. Отмечается, что он был ранен неизвестным в тот момент, когда находился на сцене. Польские СМИ сообщают, что мэра доставили в больницу. Злоумышленник задержан.


Фото tvn24.pl

— Я слышал, что он кричал, что он ошибочно сидел в тюрьме 5 лет, — сказал очевидец в интервью порталу dziennikbaltycki.pl.

Министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Брудзинский рассказал о нападении на мэра Гданьска в телефонном разговоре с TVN24:

— Необъяснимый акт необъяснимого варварства, — прокомментировал глава МВД и администрации. — Я полон надежды, что не будет драматической ситуации, что борьба за жизнь и здоровье мэра будет успешной.

Он подтвердил, что состояние мэра Гданьска тяжелое и что после нападения он был доставлен в больницу.

Слова поддержки Адамовичу и его семье выразил президент Польши Анджей Дуда в twitter.

— Обычно мы не согласны с мэром Павлом Адамовичем во взглядах на то, как следует вести общественные дела и дела Польши, но сегодня я безоговорочно с ним и его родственниками, как и, я надеюсь, со всеми нашими соотечественниками. Я молюсь за его выздоровление и желаю сил, — отметил президент Польши.

 
 
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Польские СМИ сообщают, что мэра доставили в больницу. Злоумышленник задержан.
 
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