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Число жертв взрыва в булочной Парижа увеличилось до четырех
13.01.2019 20:27 — Новости Мира | БелТА
Фото Reuters
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже под обломками здания, где
"Взрыв был очень сильным, он охватил более 100 м. Мы должны укрепить здание от подвала до вершины, а также все здания по соседству и напротив. Мы постоянно ведем консультации со специалистами и архитекторами. Около тридцати спасателей продолжают поиски, которые продлятся по крайней мере еще 48 часов, а, возможно, всю неделю", – сообщил France Info глава пожарной службы Парижа Эрик Мулен.
Взрыв прогремел 12 января около 9:00 по местному времени (11:00 по белорусскому) на улице Тревиз в девятом округе Парижа. От взрыва оказались выбитыми стекла в окнах соседних домов, здание с пекарней загорелось. Погибли двое пожарных и гражданка Испании, около 50 человек пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа.-0-
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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже под обломками здания, где произошел взрыв, найдено тело женщины, сообщило агентство France Info. Количество жертв трагедии...
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