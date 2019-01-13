Число жертв взрыва в булочной Парижа увеличилось до четырех

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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже под обломками здания, где произошел взрыв , найдено тело женщины, сообщило агентство France Info. Количество жертв трагедии увеличилось до четырех. Предположительно, это тело жительницы этого дома. Работы на месте взрыва пекарни и пожара на улице Тревиз в Париже продолжаются. Тридцать пожарных ведут поиски людей под завалами.

"Взрыв был очень сильным, он охватил более 100 м. Мы должны укрепить здание от подвала до вершины, а также все здания по соседству и напротив. Мы постоянно ведем консультации со специалистами и архитекторами. Около тридцати спасателей продолжают поиски, которые продлятся по крайней мере еще 48 часов, а, возможно, всю неделю", – сообщил France Info глава пожарной службы Парижа Эрик Мулен.

Взрыв прогремел 12 января около 9:00 по местному времени (11:00 по белорусскому) на улице Тревиз в девятом округе Парижа. От взрыва оказались выбитыми стекла в окнах соседних домов, здание с пекарней загорелось. Погибли двое пожарных и гражданка Испании, около 50 человек пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа.-0-