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Число жертв взрыва в булочной Парижа увеличилось до четырех

13.01.2019 20:27 — Новости Мира | БелТА  
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Число жертв взрыва в булочной Парижа увеличилось до четырех
Фото Reuters

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже под обломками здания, где произошел взрыв, найдено тело женщины, сообщило агентство France Info. Количество жертв трагедии увеличилось до четырех. Предположительно, это тело жительницы этого дома. Работы на месте взрыва пекарни и пожара на улице Тревиз в Париже продолжаются. Тридцать пожарных ведут поиски людей под завалами.

"Взрыв был очень сильным, он охватил более 100 м. Мы должны укрепить здание от подвала до вершины, а также все здания по соседству и напротив. Мы постоянно ведем консультации со специалистами и архитекторами. Около тридцати спасателей продолжают поиски, которые продлятся по крайней мере еще 48 часов, а, возможно, всю неделю", – сообщил France Info глава пожарной службы Парижа Эрик Мулен.

Взрыв прогремел 12 января около 9:00 по местному времени (11:00 по белорусскому) на улице Тревиз в девятом округе Парижа. От взрыва оказались выбитыми стекла в окнах соседних домов, здание с пекарней загорелось. Погибли двое пожарных и гражданка Испании, около 50 человек пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже под обломками здания, где произошел взрыв, найдено тело женщины, сообщило агентство France Info. Количество жертв трагедии...
 
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