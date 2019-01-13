Посол США в Германии грозит немецким фирмам санкциями из-за «Северного потока-2»

В конфликте вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию посол США в ФРГ Ричард Гренелл усилил нажим на немецкие компании, участвующие в этом проекте. После того, как Гренелл еще в конце декабря пригрозил этим фирмам санкциями, он теперь по электронной почте разослал целому ряду немецких компаний угрожающие письма, сообщил еженедельник Bild am Sonntag (BamS) в воскресенье, 13 января.



Ричард Гренелл. Фото: Reuters

«Мы вновь подчеркиваем, что фирмы, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций. В конечном счете фирмы, поддерживающие сооружение «Северного потока — 2 и «Турецкого потока», активно подрывают безопасность Украины и Европы», — цитирует BamS послание Гренелла. Посол США также заявил, что Евросоюз, осуществляя данные проекты, попадает в зависимость от России.

Сооружение «Северного потока-2», который напрямую свяжет Россию и ФРГ, началось уже давно. Однако США, Украина и целый ряд восточноевропейских стран пытаются остановить реализацию проекта, ссылаясь на угрозу, исходящую от России. Украина и восточноевропейские страны также опасаются лишиться платы за транзит российского газа.

В Германии раскритиковали Гренелла

МИД ФРГ раскритиковал действия Ричарда Гренелла, указав, что они противоречат дипломатическим обычаям.

С своей стороны представитель Гренелла заявил, что письмо посла следует воспринимать не как угрозу, а как «ясное послание американской политики».

Депутаты бундестага также возмутились попыткой давления посла США в ФРГ Ричарда Гренелла на немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». «Это неприемлемое одностороннее обострение тона в трансатлантических отношениях», — заявил, в частности, внешнеполитический эксперт фракции блока христианских партий ХДС/ХСС Юрген Хардт.

Он призвал правительство ФРГ выразить протест против таких действий Гренелла. В то же время Хардт признал, что вопрос энергетической безопасности ЕС и его партнеров «нуждается в обсуждении, даже независимо от «Северного потока — 2». «Но эти дебаты будут вестись без давления извне», — отметил депутат.

Зампредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер отреагировал на сообщения о действиях посла США в своем профиле в Twitter: «Известно ли мистеру Гренеллу, что время верховных комиссаров (высшие представители стран-победительниц во Второй мировой войне в Западной Германии в период оккупации. — прим. редакции) в Германии прошло?»

В свою очередь, зампред фракции Левой партии в бундестаге Фабио Де Мази призвал вызвать Ричарда Гренелла в МИД Германии. «Американскому послу, очевидно, показалось, что он наместник императора из Вашингтона в ФРГ», — возмутился депутат. По его мнению, «экстерриториальные санкции» против немецких компаний противоречат международному праву.