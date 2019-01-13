Cупруга Карлоса Гона пожаловалась, что с ее мужем жестоко обращаются в тюрьме

Супруга бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона обратила внимание правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) на «жестокое обращение», с которым столкнулся ее муж в японской тюрьме. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, адресованное директору отделения HRW в Японии.



Карлос Гон. Фото: Reuters

В девятистраничном документе Кэрол Гон попросила организацию «пролить свет на жестокое обращение» со своим мужем, а также «несправедливость, связанную с правами человека, которую совершает в его отношении японская система правосудия».

«Ежедневно по несколько часов, без присутствия его адвокатов, прокуроры допрашивают, запугивают его, читают нравоучения и критикуют его с целью добиться признания», — цитирует агентство отрывок письма.

По словам супруги Гона, экс-глава автомобильного альянса содержится в неотапливаемой камере площадью 75 квадратных футов (около 7 кв м). Кроме того, она сообщила, что с момента его заключения под стражу он потерял 7 кг и что его рацион состоит лишь из риса и ячменя. В письме Кэрол Гон также утверждает, что ее мужу отказывают в ежедневном приеме лекарств. «Никто не должен быть обречен на то, с чем мой супруг сталкивается каждый день, в особенности в такой развитой стране, как Япония, которая является третьей по величине экономикой мира», — заключила она.

Карлос Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября прошлого года, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010—2015 годов. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $ 89 млн).

10 декабря они, уже находясь в заключении, были повторно арестованы по новому подозрению в том, что также скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($ 37 млн), выделенное Гону в период 2015—2017 годов. Между тем Келли 25 декабря был освобожден из заключения под залог в размере 70 млн иен (около $ 636 тыс.) и будет ожидать в Японии суда.