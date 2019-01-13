Один человек погиб при взрыве газа в Ростовской области, семь остаются под завалами

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, под завалами остаются семь человек, сообщает ТАСС.

Из-под завалов на девятом этаже спасатели извлекли ребенка и его мать.

Как сообщалось, в жилом доме в городе Шахты около 6.00 произошел взрыв бытового газа , обрушились два этажа - восьмой и девятый. Эвакуированы 140 человек, повреждения получили четыре квартиры. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.-0-