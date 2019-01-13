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В Иране разбился грузовой самолет, летевший из Кыргызстана

14.01.2019 09:41 — Новости Мира | БелТА  
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 707, летевший из столицы Кыргызстана, разбился при совершении вынужденной посадки в иранском аэропорту Пайам в 40 км от Тегерана. Об этом сообщает эмиратская газета The National.

Самолет Boeing 707, который, по предварительным данным, перевозил грузы, совершал аварийную посадку в международном аэропорту Пайам в Карадже, недалеко от иранской столицы, но пролетел над взлетно-посадочной полосой и разбился. Предполагается, что самолет вылетел из международного аэропорта Манас в Бишкеке.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере 10 человек, находившихся на борту.

На месте происшествия работают спасательные службы и медики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 707, летевший из столицы Кыргызстана, разбился при совершении вынужденной посадки в иранском аэропорту Пайам в 40 км от...
 
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