Напавший с ножом на мэра Гданьска мужчина страдал психическим заболеванием

Ранивший ножом мэра Гданьска Павла Адамовича 27-летний житель города страдал психическим заболеванием. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель главы МВД республики Ярослав Зелиньский.



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«Комендант [полиции] в Гданьске сообщил мне, что у нападавшего были диагностированы психические расстройства», — сказал он.

Сейчас атаковавший мэра мужчина задержан, прокуратура планирует допросить его. Известно, что молодой человек ранее был судим за ограбления банков. Несколько недель назад он вышел на свободу. После нападения он кричал со сцены в микрофон о том, что был незаконно осужден и что в этом виновата правившая до 2015 года в стране партия «Гражданская платформа».

Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи», в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, проходящая во всех городах Польши, завершается концертом.

Во время участия в концерте Адамовича на сцену ворвался мужчина и несколько раз ранил политика ножом . После продолжительных реанимационных мероприятий на месте 53-летний мэр был отправлен в больницу. У него серьезная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости. Операция длилась пять часов. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как крайне тяжелое.