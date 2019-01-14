Экс-министру обороны Украины предъявили обвинение в «госизмене в интересах России»

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение бывшему министру обороны страны Дмитрию Саламатину «в совершении государственной измены в интересах Российской Федерации» и подрыве обороноспособности страны. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



Фото: mil.gov.ua

«Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д.А. об участии в составе преступной организации В. Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ», — написал Луценко в Facebook .

Генпрокурор уточнил, что Саламатин обвиняется в действиях, направленных на «срыв контракта между предприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова», государственным предприятием «Антонов» и государственным предприятием «СВТФ «Прогресс» и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники». По словам Луценко, это нанесло Украине ущерб в размере $ 560 млн.

По информации журналистов, экс-министр покинул Украину, выехав в Россию.

Уголовное дело в Украине, напомним, возбуждено и против еще одного экс-министра обороны Михаила Ежеля. Следователи считают, что в результате действий Ежеля государству был нанесен ущерб на сумму 43 млн гривен (около 1,6 млн долларов). Санкция статьи, по которой обвиняется экс-министр, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В прошлом году стало известно, что Ежель получил статус беженца в Беларуси.