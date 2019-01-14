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Из-за взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

15.01.2019 05:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в МЧС России.


Фото: Следственный комитет России

«Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры», — сказал представитель МЧС.

На данный момент неизвестной остается судьба трех человек.

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 15 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Из-под завалов были спасены семь человек, включая ребенка. Из дома эвакуировали 140 жильцов, 43 из которых были спасены из пострадавшего подъезда.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

 
 
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По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 15 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и...
 
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