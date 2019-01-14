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Против насилия и ненависти. Тысячи поляков по всей стране вышли на марши в память о мэре Гданьска

15.01.2019 01:15 — Новости Мира | Tut.by  
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В крупных городах Польши прошли марши против ненависти и насилия. Как сообщает Rzeczpospolita.pl, это реакция на вчерашнее покушение и смерть мэра Гданьска Павла Адамовича.


Фото: Reuters

В Гданьске в акции приняли участие экс-премьер Польши, президент Европейского Совета Дональд Туск и бывший лидер страны Лех Валенса.

— Павел, мы будем защищать Гданьск и Польшу от ненависти и неуважения, — заявил в Гданьске Туск.


Глава Европейского Совета Дональд Туск

Гданьск

В Варшаве люди собрались у Дворца культуры и науки. В акции приняли участие мэр польской столицы.


Люди вышли на улицы в Щецине, Вроцлаве, Быгдоше, Познани, Лодзе и во многих других городах страны.


Познань

Познань. Фото: @PO_Wielkopolska/twitter

Варшава.Фото: @annagumbau/twitter

Варшава. Фото: @warszawawarsaw/twitter




Краков. Фото: @knuram/twitter

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался 14 января в больнице. Нападение на мэра, напомним, произошло накануне во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи». Выскочивший на сцену во время концерта мужчина несколько раз ударил политика ножом.

Злоумышленника задержали. Это 27-летний Стефан В. Ранее он был судим за вооруженное ограбление банка. Известно, что мужчина страдал психическим заболеванием.

Виновным он себя не признал.

 
 
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В Гданьске в акции приняли участие экс-премьер Польши, президент Европейского Совета Дональд Туск и бывший лидер страны Лех Валенса.
 
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