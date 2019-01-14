Против насилия и ненависти. Тысячи поляков по всей стране вышли на марши в память о мэре Гданьска

В крупных городах Польши прошли марши против ненависти и насилия. Как сообщает Rzeczpospolita.pl, это реакция на вчерашнее покушение и смерть мэра Гданьска Павла Адамовича.



Фото: Reuters

В Гданьске в акции приняли участие экс-премьер Польши, президент Европейского Совета Дональд Туск и бывший лидер страны Лех Валенса.

— Павел, мы будем защищать Гданьск и Польшу от ненависти и неуважения, — заявил в Гданьске Туск.



Глава Европейского Совета Дональд Туск



Гданьск

В Варшаве люди собрались у Дворца культуры и науки. В акции приняли участие мэр польской столицы.





Люди вышли на улицы в Щецине, Вроцлаве, Быгдоше, Познани, Лодзе и во многих других городах страны.



Познань



Познань. Фото: @PO_Wielkopolska/twitter



Варшава.Фото: @annagumbau/twitter



Варшава. Фото: @warszawawarsaw/twitter











Краков. Фото: @knuram/twitter

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался 14 января в больнице. Нападение на мэра, напомним, произошло накануне во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи». Выскочивший на сцену во время концерта мужчина несколько раз ударил политика ножом .

Злоумышленника задержали. Это 27-летний Стефан В. Ранее он был судим за вооруженное ограбление банка. Известно, что мужчина страдал психическим заболеванием .

Виновным он себя не признал.