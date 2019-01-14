|
Против насилия и ненависти. Тысячи поляков по всей стране вышли на марши в память о мэре Гданьска
15.01.2019 01:15 — Новости Мира | Tut.by
В крупных городах Польши прошли марши против ненависти и насилия. Как
В Гданьске в акции приняли участие экс-премьер Польши, президент Европейского Совета Дональд Туск и бывший лидер страны Лех Валенса.
— Павел, мы будем защищать Гданьск и Польшу от ненависти и неуважения, — заявил в Гданьске Туск.
В Варшаве люди собрались у Дворца культуры и науки. В акции приняли участие мэр польской столицы.
Люди вышли на улицы в Щецине, Вроцлаве, Быгдоше, Познани, Лодзе и во многих других городах страны.
Мэр Гданьска Павел Адамович
Злоумышленника задержали. Это 27-летний Стефан В. Ранее он был судим за вооруженное ограбление банка. Известно, что мужчина
Виновным он себя не признал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гданьске в акции приняли участие экс-премьер Польши, президент Европейского Совета Дональд Туск и бывший лидер страны Лех Валенса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)