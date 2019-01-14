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«Исламское государство» захватило город в Нигерии

15.01.2019 05:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Несмотря на потерю территорий на Ближнем Востоке, ИГ удается закрепиться в Западной Африке. Боевики подразделения террористической группировки в Нигерии захватили город Ранн, выбив оттуда армию.

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

Информацию об этом подтверждает местное издание The Daily Post. По информации издания, в городе ведутся интенсивные бои между армией и боевиками, часть строений уничтожена. Местные жители покидают свои дома.

Источники Reuters утверждают, что город полностью перешел в руки боевиков, а правительственные силы покинули населенный пункт. «Террористы вторглись в Ранн, они захватили власть, наши ребята отступают», — сказал агентству на условиях анонимности один из военных.

Захват города был произведен силами Исламского государства Западной Африки (ISWA) — террористической группировки, отколовшейся несколько лет назад от «Боко Харам», также принесшей присягу руководству ИГ. Борьба с ISWA была одним из лозунгов предвыборной кампании президента Нигерии Мухаммада аль-Бухари, пришедшего к власти в 2015 году. Reuters отмечает, что потеря контроля над целым городом наносит удар по планам Бухари преизбраться на выборах, намеченных на февраль.

Это не первая победа ISWA в Нигерии за последние месяцы. В начале сентября при нападении боевиков на военную базу погибли 30 военнослужащих. Террористам удалось захватить объект до прибытия подкреплений армии. Выбить боевиков с базы удалось лишь после нанесения авиаударов.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/01/2019/5c3d0bb49a79475d95ea2c79?from=main

 
 
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Источники Reuters утверждают, что город полностью перешел в руки боевиков, а правительственные силы покинули населенный пункт.
 
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