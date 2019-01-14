|
«Исламское государство» захватило город в Нигерии
15.01.2019 05:50 — Новости Мира | Tut.by
Несмотря на потерю территорий на Ближнем Востоке, ИГ удается закрепиться в Западной Африке. Боевики подразделения террористической группировки в Нигерии захватили город Ранн, выбив оттуда армию.
Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Источники Reuters утверждают, что город полностью перешел в руки боевиков, а правительственные силы покинули населенный пункт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)