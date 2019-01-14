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Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины
15.01.2019 06:22 — Новости Мира | Tut.by
Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), в котором призвал все мировые православные церкви признать ее независимость. Документ
«Мы признаем Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и устанавливаем ее в границах суверенной территории Украины, а также призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем «Святейшая церковь Украины», — говорится в тексте документа.
В нем также отмечается, что Вселенский патриархат оставляет в своей юрисдикции все храмы и монастыри, расположенные на территории Украины. Кроме того, в документе подчеркивается, что ПЦУ всегда должна решать все свои вопросы через Константинополь.
Константинопольский патриарх Варфоломей
Автокефальная ПЦУ образовалась 15 декабря в результате слияния Украинской равноправной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ, которой подчиняется Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), назвала объединение, произошедшее на особом Объединительном соборе,
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В документе подчеркивается, что ПЦУ всегда должна решать все свои вопросы через Константинополь.
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