Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), в котором призвал все мировые православные церкви признать ее независимость. Документ опубликован на сайте патриархата на английском, греческом и украинском языках.



Фото: пресс-служба президента Украины

«Мы признаем Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и устанавливаем ее в границах суверенной территории Украины, а также призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем «Святейшая церковь Украины», — говорится в тексте документа.

В нем также отмечается, что Вселенский патриархат оставляет в своей юрисдикции все храмы и монастыри, расположенные на территории Украины. Кроме того, в документе подчеркивается, что ПЦУ всегда должна решать все свои вопросы через Константинополь.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января в присутствии президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы государства Виктора Ющенко. На следующий день томос официально вручили в Киеве главе новой церковной структуры, митрополиту Епифанию в канун православного Рождества.

Автокефальная ПЦУ образовалась 15 декабря в результате слияния Украинской равноправной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ, которой подчиняется Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), назвала объединение, произошедшее на особом Объединительном соборе, «канонически ничтожным» .