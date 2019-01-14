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Белый дом опроверг сообщения о кандидатуре Иванки Трамп на пост главы Всемирного банка
15.01.2019 06:25 — Новости Мира | Tut.by
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка не рассматривается в качестве возможного претендента на пост президента Всемирного банка (ВБ), однако поможет с подбором кандидатуры. Об этом сообщила в понедельник газета
«Сообщения о том, что ее кандидатура рассматривается, не соответствуют действительности», — сказала она. Дитто при этом подчеркнула, что министр финансов США Стивен Мнучин и исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни обратились к Иванке Трамп с просьбой «помочь с процессом выдвижения кандидата, поскольку она тесно работала с руководством Всемирного банка в последние два года».
Газета
FT отмечала также, что у американцев могут быть конкуренты из развивающихся стран. Речь идет, в частности, о представительнице Нигерии экономисте Нгози Оконьо-Ивевале, экономисте и экс-президенте Африканского банка развития Дональде Каберуке из Руанды и индонезийском министре финансов Сри Мульяни Индравати.
7 января ВБ сообщил, что нынешний президент Джим Ён Ким с 1 февраля
Всемирный банк в четверг проинформировал, что кандидатуры на должность главы организации должны быть представлены в период с 7 февраля по 14 марта. После этого отберут максимум трех кандидатов, а новый президент, как ожидается, будет избран до заседания руководящих органов ВБ и МВФ 12−14 апреля в Вашингтоне.
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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка не рассматривается в качестве возможного претендента на пост президента Всемирного банка (ВБ), однако поможет с...
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