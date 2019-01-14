Белый дом опроверг сообщения о кандидатуре Иванки Трамп на пост главы Всемирного банка

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка не рассматривается в качестве возможного претендента на пост президента Всемирного банка (ВБ), однако поможет с подбором кандидатуры. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на заместителя директора по коммуникациям Белого дома Джессику Дитто.



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«Сообщения о том, что ее кандидатура рассматривается, не соответствуют действительности», — сказала она. Дитто при этом подчеркнула, что министр финансов США Стивен Мнучин и исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни обратились к Иванке Трамп с просьбой «помочь с процессом выдвижения кандидата, поскольку она тесно работала с руководством Всемирного банка в последние два года».

Газета Financial Times (FT) в пятницу сообщила о том, что, по данным ее источников, администрация США рассматривает возможность выдвижения на пост президента ВБ Иванку Трамп, а также объявившую о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли. Еще одним возможным кандидатом, согласно этой информации, является директор Агентства США по международному развитию Марк Грин. Ранее интернет-издание Daily caller сообщило также о том, что администрация Трампа может выдвинуть на этот пост заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса.

FT отмечала также, что у американцев могут быть конкуренты из развивающихся стран. Речь идет, в частности, о представительнице Нигерии экономисте Нгози Оконьо-Ивевале, экономисте и экс-президенте Африканского банка развития Дональде Каберуке из Руанды и индонезийском министре финансов Сри Мульяни Индравати.

7 января ВБ сообщил, что нынешний президент Джим Ён Ким с 1 февраля покидает свой пост . Обязанности руководителя будет временно выполнять исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева. Джим Ён Ким заступил на пост президента ВБ 1 июля 2012 года сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его. Срок полномочий Джима Ён Кима истекал лишь в 2022 году, он в общей сложности проработал президентом организации свыше шести лет.

Всемирный банк в четверг проинформировал, что кандидатуры на должность главы организации должны быть представлены в период с 7 февраля по 14 марта. После этого отберут максимум трех кандидатов, а новый президент, как ожидается, будет избран до заседания руководящих органов ВБ и МВФ 12−14 апреля в Вашингтоне.