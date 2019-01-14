Дональд Трамп: «Я никогда не работал на Россию»

Президент США Дональд Трамп вновь отверг обвинения в работе на Россию. В последние дни в американских СМИ появились новые публикации о возможных связях Трампа с Москвой.



Фото: пресс-служба президента России

«Я никогда не работал на Россию, — заявил Трамп журналистам в Вашингтоне. — Я считаю позором сам факт того, что вы спрашиваете об этом, потому что это полное вранье».

Вопрос о связях с Кремлем также прозвучал в интервью Трампа каналу Fox News в прошедшую субботу. Тогда американский президент назвал вопрос оскорбительным.

В выходные газета Washington Post сообщила, что Трамп скрывает детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным и даже отобрал у переводчика его рабочие записи с одной из встреч.

Трамп отверг эти обвинения и заявил, что «ничего не держит в тайне». «Эти переговоры мог послушать любой. Вся эта история с Россией — выдумка», — сказал президент США.

Что расследовало ФБР?

На прошлой неделе газета New York Times сообщила, что сотрудников правоохранительных органов обеспокоило поведение Трампа в мае 2017 года, когда он уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Тогда ФБР начало расследование, пытаясь определить, не работал ли Трамп осознанно на Россию и не попал ли он невольно под влияние Москвы.

Позже результаты этого расследования ФБР вылились в общее расследование возможного сговора представителей избирательной кампании Трампа с Кремлем с целью повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Это расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он был назначен на эту должность через несколько дней после увольнения Коми. Трамп категорически отрицает какой-либо сговор с Россией и называет расследование Мюллера «величайшей в истории политической охотой на ведьм».

«Я оказал большую услугу нашей стране, уволив Коми. Он — плохой, не чистый на руку коп. И он лгал», — заявил Трамп в понедельник.

Россия также последовательно отрицает вмешательство в американские выборы.

«Очень успешная встреча»

«Это была очень, очень успешная встреча, — сказал президент США. — Мы обсуждали Израиль, говорили о газопроводе, за который Германия платит так много денег». Так Трамп в понедельник прокомментировал свою встречу с Путиным в июле 2017 года в Гамбурге на саммите G20.

По данным Washington Post, именно после этой встречи Трамп отобрал у своего переводчика его рабочие записи и запретил ему распространяться о содержании переговоров.

По данным ABC News, демократы в палате представителей рассматривают возможность вызвать в конгресс для дачи показаний переводчиков, работавших с Трампом во время его встреч с Путиным.

В следующем месяце в конгрессе должен дать показания бывший юрист Трампа Майкл Коэн, который ранее получил три года тюрьмы за финансовые нарушения в ходе избирательной кампании и мошенничество.

Комментируя это в субботнем интервью Fox News, Трамп сказал, что Коэну «лучше рассказать о своем тесте».

Демократы в ответ предостерегли Трампа от вмешательства в слушания. Конгрессмены Элайджа Каммингс, Адам Шифф и Джеролд Надлер выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Трамп не должен пытаться запугивать или оказывать давление на своего бывшего соратника.

В декабре Коэн признался, что платил деньгами, предназначенными для кампании Трампа, за молчание двух женщин, которые говорили о своих близких отношениях с будущим президентом. Коэн обвинил Трампа в том, что тот заставил его выбрать «путь тьмы».