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Песков рассказал, где Путин хранит зарплату и пенсию
15.01.2019 11:54 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на карту банка «Россия». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью
Размер военной пенсии Владимира Путина не сообщается. Зарплата президента России, как и премьер-министра, устанавливается президентским указом, уточнил Дмитрий Песков.
При этом Владимир Путин предпочитает совершать безналичные платежи. Наличными он рассчитывается, по словам Дмитрий Пескова, всего несколько раз в году. К примеру, когда катается на горных лыжах и расплачивается там в кафе.
К примеру, в 2016 году доход Владимира Путина составил около 153 тысяч долларов.
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Размер военной пенсии Владимира Путина не сообщается. Зарплата президента России, как и премьер-министра, устанавливается президентским указом.
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