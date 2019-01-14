Песков рассказал, где Путин хранит зарплату и пенсию

Президент России Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на карту банка «Россия». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «АиФ» . Этот банк президент России выбрал после того, как финучреждение в числе первых попало под санкции из-за ситуации в Крыму.



Фото: пресс-служба президента России

Размер военной пенсии Владимира Путина не сообщается. Зарплата президента России, как и премьер-министра, устанавливается президентским указом, уточнил Дмитрий Песков.

При этом Владимир Путин предпочитает совершать безналичные платежи. Наличными он рассчитывается, по словам Дмитрий Пескова, всего несколько раз в году. К примеру, когда катается на горных лыжах и расплачивается там в кафе.

К примеру, в 2016 году доход Владимира Путина составил около 153 тысяч долларов.