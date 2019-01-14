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Названы самые подходящие страны для утечки мозгов. Второе место занял Бахрейн
15.01.2019 11:39 — Новости Мира | Tut.by
Германия — самая подходящая страна для квалифицированных иностранных специалистов, которые хотят покинуть родину и работать за рубежом. Именно здесь искателей ждут лучшие карьерные возможности. Соответствующее исследование провел крупнейший банк Великобритании HSBC, результаты публикует
На втором месте расположился Бахрейн, на третьем — Британия. Лондон, отмечают специалисты, улучшил свои позиции, несмотря на строгие ограничения въезда для иностранцев. Издание отмечает, что премьер-министр страны Тереза Мэй намерена сократить количество мигрантов, отдавая приоритет только высококвалифицированным работникам.
В пятерку попали Объединенные Арабские Эмираты и Швейцария. За ними следуют Швеция, Сингапур и США, а замыкают десятку Канада и Гонконг. России в списке нет.
HSBC опросил более 20 тысяч экспатов с марта по апрель 2018 года.
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Германия - самая подходящая страна для квалифицированных иностранных специалистов, которые хотят покинуть родину и работать за рубежом.
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