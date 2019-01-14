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Суд в Гааге оправдал бывшего президента Кот д'Ивуар

15.01.2019 14:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Международный уголовный суд в Гааге признал невиновным в преступлениях против человечности бывшего президента Кот д’Ивуар Лорана Гбагбо.


Фото: Reutrers

Обвинения против бывшего президента были выдвинуты в связи с волной насилия, охватившей Кот д’Ивуар после выборов в 2010 году, в результате которой погибли три тысячи человек. Еще полмиллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Гбагбо был задержан в 2011 году в президентском бункере при помощи французских войск и миротворцев ООН, которые поддерживали избранного президента Алассана Уаттара, чью победу на выборах Гбагбо отказывался признавать.

Лоран Гбагбо стал первым бывшим лидером страны, представшим перед судом в Гааге.

Суд постановил, что Гбагбо не виновен, так как обвинение не смогло представить достаточных доказательств, и объявил, что Гбагбо должен быть немедленно освобожден.

Судья Куно Тарфуссер заявил, что сторона обвинения не смогла продемонстрировать, что выступления Гбагбо были приказом или призывом к насилию.

Сторонники Гбагбо в зале суда ликовали и аплодировали решению.


Жена Лорана Гбагбо и сторонники экс-президента радуются оправдательному приговору. Фото: Reutrers

По словам некоторых наблюдателей, этот вердикт может подорвать репутацию Международного уголовного суда.

Марк Керстен, автор книги «Юстиция и конфликт» (Justice in Conflict), заявил в интервью Би-би-си, что многие теперь опасаются, что этот суд признает виновными лишь бывших повстанцев, а обвиненные в преступлениях бывшие лидеры стран останут на свободе.

 
 
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Международный уголовный суд в Гааге признал невиновным в преступлениях против человечности бывшего президента Кот д'Ивуар Лорана Гбагбо.
 
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