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Демократы отказались явиться на переговоры с Трампом по бюджетному кризису. «Шатдаун» продолжается

15.01.2019 23:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Представители Демократической партии в конгрессе США отказались прибыть во вторник в Белый дом на рабочий обед с президентом Дональдом Трампом, на котором должна обсуждаться возможность прекращения приостановки работы правительства, которая продолжается уже рекордные 24 дня. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«По мере того как сенатор [лидер демократического меньшинства в сенате Чак] Шумер и спикер [палаты представителей Нэнси] Пелоси отказываются вести переговоры, президент Трамп и его команда усердно трудятся над тем, чтобы найти решение сложившемуся гуманитарному кризису и кризису национальной безопасности на границе [с Мексикой] и восстановить работу правительства. У президента есть готовое предложение, которое предполагает внедрение дополнительных технологий [в работу] пунктов пропуска на границе, предоставление детям из Центральной Америки возможности подачи прошения на убежище у себя на родине, а также [возведение] стальных физических барьеров между пунктами пропуска», — сказала она.

«Сегодня президент предложил демократам и республиканцам встретиться на рабочий обед в Белом доме. Однако, к сожалению, от демократов никто не придет, — констатировала Сандерс. — Президент с нетерпением ждет рабочего обеда с республиканцами из палаты представителей для [обсуждения] разрешения кризиса на границе и восстановления работы правительства. Для демократов пришло время вернуться за стол переговоров и заключить соглашение».

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент США Дональд Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $ 5,7 млрд.

 
 
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«По мере того, как сенатор Шумер и спикер Пелоси отказываются вести переговоры, президент Трамп и его команда усердно трудятся над тем, чтобы найти решение...
 
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