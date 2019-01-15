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Парламент страны объявил Мадуро узурпатором. Теперь все его действия вне закона

16.01.2019 00:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство в котором принадлежит оппозиции, во вторник обратилась к другим странам с просьбой заморозить банковские счета, принадлежащие администрации президента Николаса Мадуро, передает Reuters.


Фото: Reuters

По данным агентства, призыв не допустить перемещения ликвидных активов Венесуэлы обращен к США, Европейскому Союзу и соседним странам Латинской Америки, таким как Чили и Бразилия.

Незадолго до этого ассамблея также приняла заявление об узурпации власти в стране Мадуро, сообщается на ее сайте. Согласно решению парламента, все действия президента с момента его инаугурации объявляются вне закона.

Перед голосованием по законопроекту депутат Хорхе Миллан заявил, что «сегодня мы должны объявить, что у республики нет президента, по крайней мере демократически избранного и легитимного, а что есть господин, узурпирующий власть». Он призвал своих коллег задуматься о необходимости демократического транзита «к выборам и свободу».

Другой депутат, Хуан Пабло Гарсиа, заявил, что в стране образовался вакуум власти, и обязанности главы государства в таких условиях должен выполнять спикер парламента Хуан Гуайдо — на прошлой неделе его ненадолго задержали спецслужбы без объяснения причин.

Президентские выборы в стране состоялись еще в мае 2018 года, ЦИК страны отдал победу Мадуро с результатом 68% при явке в 46%. Венесуэльская оппозиция результаты выборов признать отказалась, так же поступили США и некоторые другие страны. Госсекретарь США Майк Помпео 10 января заявил, что Мадуро узурпировал власть в стране.

Телеканал CNN, ссылаясь на знакомых с ситуацией источников, сообщил ранее во вторник, что президент США Дональд Трамп может признать Гуайдо законным лидером Венесуэлы.

 
 
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Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство в котором принадлежит оппозиции, во вторник обратилась к другим странам с просьбой заморозить банковские счета,...
 
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