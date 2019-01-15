Путин об автокефалии украинской церкви: О духовной жизни речь не идет, это опасное политиканство

Получение Украиной томоса Владимир Путин назвал «грубым нарушением православных канонов». По его словам, новая церковная структура является «исключительно политическим, светским проектом». Об этом российский президент заявил в интервью сербскому изданию «Вечерние новости» перед своим визитом в эту страну.



Фото: пресс-служба Кремля

— Главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об «окончательном обретении независимости от Москвы», — отметил Владимир Путин, добавив, что «ни о какой духовной жизни речь здесь не идет — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством».

По словам Путина, новая Православная церковь Украины полностью подконтрольна Стамбулу, в отличие от канонической Украинской православной церкви, которая «абсолютно независима в своих действиях» и сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью.

— За это священников и мирян Украинской православной церкви преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить ее законного наименования, что усиливает напряженность и ведет к еще большему раздору в украинском обществе, — указал он.

Владимир Путин добавил, что руководство Украины «готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть».

— Разумеется, Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность, — подытожил он.