ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин об автокефалии украинской церкви: О духовной жизни речь не идет, это опасное политиканство

16.01.2019 05:58 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Получение Украиной томоса Владимир Путин назвал «грубым нарушением православных канонов». По его словам, новая церковная структура является «исключительно политическим, светским проектом». Об этом российский президент заявил в интервью сербскому изданию «Вечерние новости» перед своим визитом в эту страну.


Фото: пресс-служба Кремля

— Главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об «окончательном обретении независимости от Москвы», — отметил Владимир Путин, добавив, что «ни о какой духовной жизни речь здесь не идет — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством».

По словам Путина, новая Православная церковь Украины полностью подконтрольна Стамбулу, в отличие от канонической Украинской православной церкви, которая «абсолютно независима в своих действиях» и сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью.

— За это священников и мирян Украинской православной церкви преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить ее законного наименования, что усиливает напряженность и ведет к еще большему раздору в украинском обществе, — указал он.

Владимир Путин добавил, что руководство Украины «готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть».

— Разумеется, Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность, — подытожил он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Путин добавил, что руководство Украины «готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Парламент страны объявил Мадуро узурпатором. Теперь все его действия вне закона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика