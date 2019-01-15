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Число погибших при обрушении в Шахтах выросло до пяти
16.01.2019 06:24 — Новости Мира | Tut.by
Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области обнаружили тело девушки. Таким образом, общее количество жертв составило 5 человек, сообщает
«Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов последнего, пятого, погибшего. Поисковая операция завершена», — сказал представитель МЧС.
По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел
По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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«Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов последнего, пятого, погибшего. Поисковая операция завершена», - сказал представитель МЧС.
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