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Число погибших при обрушении в Шахтах выросло до пяти

16.01.2019 06:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области обнаружили тело девушки. Таким образом, общее количество жертв составило 5 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.


Фото: Следственный комитет России

«Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов последнего, пятого, погибшего. Поисковая операция завершена», — сказал представитель МЧС.

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 15 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Из-под завалов были спасены семь человек, включая ребенка. Из дома эвакуировали 140 жильцов, 43 из которых были спасены из пострадавшего подъезда.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

 
 
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«Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов последнего, пятого, погибшего. Поисковая операция завершена», - сказал представитель МЧС.
 
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