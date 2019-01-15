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Брюссель призывает Лондон избежать беспорядочного выхода Великобритании из ЕС
16.01.2019 06:43 — Новости Мира | Tut.by
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Лондон разъяснить свои намерения после провального голосования о договоре про «Брекзит». В Европарламенте звучат призывы подумать над вторым референдумом.
После провального голосования в британском парламенте касательно соглашения о «Брекзите» в ЕС хотят знать дальнейшие намерения Лондона. В частности, звучат и призывы рассмотреть вариант второго референдума.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сожалеет, что
«Риск беспорядочного выхода Соединенного Королевства (из ЕС. — Ред.) увеличился после голосования этим вечером… Я призываю Соединенное Королевство разъяснить свои намерения как можно скорее. Время почти вышло», — заявил Юнкер.
Туск: Каким является «единое положительное решение»?
Первым же, кто отреагировал на голосование, был президент Европейского совета Дональд Туск. «Если соглашение невозможно, и никто не хочет („Брекзит“) без договора, то кто тогда найдет мужество сказать, каким является единственное положительное решение», — написал он в
Депутаты же Европарламента были более прямолинейными. Председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер также разочарован результатами голосования. «Вместо ясности, голосование создало больше неясности. „Брекзит“ — это ситуация, в которой проигрывают обе стороны», — написал он в
Сопредседатель фракции «зеленых» Ска Келлер (Ska Keller) призвала Лондон рассмотреть дальнейшие варианты, включая второй референдум. «Сокрушительное поражение (британского премьера. — Ред.) Терезы Мэй — это не только кризис, но также и подходящий случай устранить блокаду в британском парламенте и передать вопрос „Брекзита“ в руки людей в Великобритании», — говорится в заявлении Келлер, распространенном пресс-службой «зеленых».
Она также призвала Лондон избежать жесткого «Брекзита», иными словами, выхода из ЕС без соответствующего соглашения. А от Евросоюза политик ожидает готовности отложить дату «Брекзита», который сейчас запланирован на 29 марта 2019 года.
В ходе голосования в британской Палате общин 432 депутата выступили против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, тогда как в его поддержку высказались лишь 202 парламентария.
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После провального голосования в британском парламенте касательно соглашения о «Брекзите» в ЕС хотят знать дальнейшие намерения Лондона. В частности, звучат и...
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