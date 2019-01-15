Ультраправый президент Бразилии разрешил покупать до четырех единиц оружия

По указу ультраправого президента Болсонару бразильцы старше 25 лет без судимости смогут покупать до четырех единиц оружия. Критики опасаются увеличения числа насильственных преступлений.



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Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару издал во вторник, 15 января, указ, упрощающий приобретение оружия в стране.

Согласно новому закону, бразильцы старше 25 лет без судимости смогут приобретать до четырех единиц огнестрельного оружия, если они живут в регионе с высоким показателем числа убийств (более 10 убийств на 100 000 жителей). Де-факто это нововведение будет работать во всех 27 бразильских штатах, заявили в команде Болсонару.

Прежде для приобретения оружия бразильцы должны были доказать, что оно им необходимо по тем или иным причинам. По мнению ультраправого президента Бразилии, это было слишком "субъективно", а теперь у "добрых граждан" появилось "право на самозащиту". В новом законе не идет речи о ношении оружия в общественных местах - только о покупке и хранении дома.

Критики опасаются роста преступности

В Бразилии за 2017 год было зафиксировано почти 64 тысячи убийств. На 100 000 жителей приходится 30,8 случая убийств. Это делает Бразилию одной из самых опасных стран мира за исключением горячих точек, отмечает агентство AFP. Критики нововведения считают, что оно приведет лишь к увеличению числа насильственных преступлений.

Жаир Болсонару, представляющий Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. В ходе предвыборной кампании он неоднократно выступал в поддержку военной диктатуры в стране 1964-1985-х годов, а также делал женоненавистнические, расистские и гомофобные высказывания.