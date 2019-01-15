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Путин поручил полностью расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

16.01.2019 15:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить дом в Магнитогорске, в подъезде которого в декабре 2018 года произошел взрыв.

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте», — цитирует российского президента ТАСС.

«Надо пойти навстречу людям и дом расселить», — распорядился Путин.

Ранее планировалось, что дом разделят на секции: два наиболее пострадавших подъезда будут снесены и их жильцы получат новые квартиры.

Как пояснял начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Магнитогорска Илья Рассоха, конструкция дома «состоит из блоков и блок-секций определенных, которые могут существовать сами по себе, — это всего лишь выстроенные в ряд блоки, по сути, это отдельно стоящие дома, просто они стоят рядом». «Они могут стоять как отдельно, так и вплотную, и в настоящее время речь идет о том, чтобы одну из секций, которая включает в себя два подъезда, демонтировать, для того чтобы оставшиеся дома стояли на месте», — добавил он.

Обрушение подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Основной версией обрушения рассматривают взрыв бытового газа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

 
 
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«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я...
 
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