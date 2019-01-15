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Американские военные погибли при взрыве на севере Сирии
16.01.2019 19:49 — Новости Мира | Tut.by
В городе Манбидж на севере Сирии в результате взрыва погибли, по неподтвержденным данным, 16 человек,
Представитель международной коалиции под руководством США подтвердил гибель американцев, но не уточнил их число. По его словам, они занимались обычным патрулированием, передает NBC News.
Взрыв устроил смертник. Ответственность за атаку взяли на себя террористы из «Исламского государства».
Реакции Белого дома на гибель американцев на момент публикации новости не было.
Взрыв произошел через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп
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Представитель международной коалиции под руководством США подтвердил гибель американцев, но не уточнил их число. По его словам, они занимались обычным...
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