США начинают выход из договора о РСМД 2 февраля

Вашингтон приостановит выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 16 января, передает корреспондент DW.

США обвиняют Москву в том, что ее ракета 9М729 нарушает договор РСМД. «Нарушения не должны оставаться без последствий. Как я сказала российским собеседникам, у России есть выбор: либо оставить свою ракетную систему, нарушающую договор, либо сохранить договор о РСМД. И одно, и другое вместе невозможно», — заявила Томпсон.

Накануне она провела встречу в Женеве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео дал России 60 дней на то, чтоб она возвратилась к выполнению ДРСМД. Этот срок истечет 2 февраля. Томпсон подтвердила, что в этот день Вашингтон приостановит выполнение своих обязательств по Договору.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон уточнила, что 2 февраля начнется шестимесячный срок, во время которого ее страна будет оставаться стороной ДРСМД. США выйдут из договора только по его истечении. «У России все еще есть шесть месяцев, прежде чем выход (США из Договора. — Ред.) будет окончательным», — заявила Хатчисон. Она хотела бы, чтоб Россия продемонстрировала за это время доказательства выполнения ДРСМД: «Это последний шанс для России сохранить Договор».

Пока же США проводят исследования новых систем вооружения. По словам Хатчисон, графика, что будет происходить, когда исследования будут окончены, пока нет. Но после 2 февраля ограничения ДРСМД не будут сдерживать их.

ДРСМД был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности. 4 декабря 2018 года США пообещали выйти из ДРСМД , если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. По мнению НАТО, РФ нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса «Искандер».