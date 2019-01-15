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Теракт в Сирии унес жизни 27 человек

16.01.2019 21:32 — Новости Мира | БелТА  
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Теракт в Сирии унес жизни 27 человек
Фото vistanews.ru

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теракт в сирийском городе Манбидж унес жизни 27 человек, среди которых пять американских военных, сообщил на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, передает ТАСС.

Кроме того, Эрдоган высказал мнение, что взрыв у ресторана на маршруте патруля международной коалиции мог быть совершен с целью повлиять на решение США о выводе войск из Сирии. Он напомнил о заявлении главы Белого дома, который ранее был решительно настроен на уход американских военных из Сирии.

Сам турецкий лидер пообещал продолжить борьбу с боевиками террористической организации "Исламское государство".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теракт в сирийском городе Манбидж унес жизни 27 человек, среди которых пять американских военных, сообщил на пресс-конференции...
 
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