Послание Трампа к конгрессу оказалось под угрозой срыва из-за «шатдауна»

Спикер палаты представителей США, член Демократической партии Нэнси Пелоси направила письмо президенту страны Дональду Трампу с просьбой перенести запланированное на 29 января его послание к конгрессу «О положении страны» (State of the Union) на другую дату либо передать послание в письменном виде, сообщает CNN со ссылкой на текст обращения.



Нэнси Пелоси. Фото: Reuters

«К сожалению, учитывая проблемы безопасности и если правительство не возобновит работу на этой неделе, я предлагаю, чтобы мы совместно определили другую подходящую дату после того, как правительство вновь начнет работу, или чтобы вы рассмотрели возможность отправки своего послания в конгресс 29 января в письменном виде», — пишет Пелоси.

Обе палаты конгресса обязаны принять резолюцию, разрешающую президенту выступить с ежегодным посланием. Ни палата представителей, ни сенат пока этого не сделали. Ранее Пелоси направила Трампу письмо с предложением выступить с посланием «О положении страны» 29 января.

В беседе с журналистами Пелоси подчеркнула, что вопросы безопасности лежат за пределами ее полномочий. Она также заявила, что президент, если пожелает, может выступить с посланием из Овального кабинета Белого дома.

Лидер фракции демократов в палате представителей Стени Хойер в интервью CNN и вовсе заявил, что ежегодное послание Трампа конгрессу, намеченное на 29 января, отменено. «Пока правительство закрыто, мы не будем вести свою работу как обычно», — процитировал он Пелоси.

Так называемый шатдаун (временная приостановка работы правительства США) продолжается с 22 декабря. Причиной стали разногласия между Трампом и демократами в конгрессе по вопросу финансирования правительства в части выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы выступают против, договориться пока не удается. Нынешний «шатдаун» в США уже стал рекордным по продолжительности.

Обращение «О положении страны» — традиционное послание президента США конгрессу, в котором он рассказывает о состоянии дел в стране и разрабатываемых законах или поправках. Конституция США не закрепляет периодичность обращения президента (там сказано лишь, что он выступает перед конгрессом периодически), но по традиции это происходит ежегодно.