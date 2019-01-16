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Порошенко пообещал минимизировать влияние России на президентские выборы в Украине
17.01.2019 00:39 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с иностранными послами в стране заявил, что намерен минимизировать влияние России на предстоящие президентские и парламентские выборы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Я бы хотел заверить в том, что как президент сделаю все от меня зависящее, чтобы российское влияние на наши выборы минимизировать», — сказал Порошенко. Россия «полным ходом» ведет кампанию по влиянию на выборы в Украине, считает он.
Москва намерена «провести на выборах подконтрольную себе власть» для того, чтобы «остановить демократическое развитие Украины» и ее курс на евроинтеграцию. Конечная цель российских властей — вернуть Киев в «российскую сферу влияния», подчеркнул Порошенко, отметив, что Кремль «этого особо и не скрывает». Он пообещал, что власти Украины создадут все условия для проведения свободных и честных выборов в соответствии с международными нормами.
Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта, парламентские выборы назначены на 27 октября. На данный момент украинская ЦИК зарегистрировала восьмерых
О своих планах принять участие в выборах также заявляли актер Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По словам последней, у действующего президента нет шансов победить на грядущих выборах, так как гораздо большее число украинцев поддерживают «Батькивщину», а не «Блок Петра Порошенко».
МИД Украины отказался принимать заявки на регистрацию наблюдателей на выборы из России по линии ОБСЕ, так как они представляют «страну-агрессора». ЦИК Украины в конце декабря
В Кремле неоднократно заявляли, что российские власти не вмешивались и в будущем не собираются влиять на выборы в других странах.
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Россия «полным ходом» ведет кампанию по влиянию на выборы в Украине, считает он.
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