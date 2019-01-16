Порошенко пообещал минимизировать влияние России на президентские выборы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с иностранными послами в стране заявил, что намерен минимизировать влияние России на предстоящие президентские и парламентские выборы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Фото: пресс-служба президента Украины

«Я бы хотел заверить в том, что как президент сделаю все от меня зависящее, чтобы российское влияние на наши выборы минимизировать», — сказал Порошенко. Россия «полным ходом» ведет кампанию по влиянию на выборы в Украине, считает он.

Москва намерена «провести на выборах подконтрольную себе власть» для того, чтобы «остановить демократическое развитие Украины» и ее курс на евроинтеграцию. Конечная цель российских властей — вернуть Киев в «российскую сферу влияния», подчеркнул Порошенко, отметив, что Кремль «этого особо и не скрывает». Он пообещал, что власти Украины создадут все условия для проведения свободных и честных выборов в соответствии с международными нормами.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта, парламентские выборы назначены на 27 октября. На данный момент украинская ЦИК зарегистрировала восьмерых кандидатов в президенты : бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко, экс-министра экологии Игоря Шевченко, нардепов Сергея Каплина, Виталия Куприя и Евгения Мураева, мэра Львова Андрея Садового, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и профессора Виталия Скоцика.

О своих планах принять участие в выборах также заявляли актер Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По словам последней, у действующего президента нет шансов победить на грядущих выборах, так как гораздо большее число украинцев поддерживают «Батькивщину», а не «Блок Петра Порошенко».

МИД Украины отказался принимать заявки на регистрацию наблюдателей на выборы из России по линии ОБСЕ, так как они представляют «страну-агрессора». ЦИК Украины в конце декабря закрыл избирательные участки , расположенные в посольстве Украины в Москве, а также генконсульствах в Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Решение было принято из-за того, что «проведение выборов на территории страны-агрессора опасно для избирателей», пояснял глава МИД Украины Павел Климкин.

В Кремле неоднократно заявляли, что российские власти не вмешивались и в будущем не собираются влиять на выборы в других странах.