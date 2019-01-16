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Эксперты ВЭФ назвали главные угрозы 2019 года для мировой экономики

17.01.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Ежегодно в преддверии Давосского форума его эксперты составляют список глобальных рисков. В этом году это угроза полномасштабной торговой войны, растущая политическая напряженность, кибератаки и изменение климата.


Фото: Reuters

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), который стартует на следующей неделе в Давосе, назвали главными глобальными рисками для мировой экономики в 2019 году угрозу полномасштабной торговой войны и растущую политическую напряженность между мировыми державами. Это следует из доклада ВЭФ о глобальных рисках 2019 года, подготовленного к предстоящему ежегодному форуму.

Важное место в списке глобальных угроз также занимают кибератаки и изменение климата. Выводы основаны на опросе около 1 тыс. представителей власти, ученых, бизнесменов, которые занимаются организацией форума Давосе.

В докладе также говорится, что темпы глобального роста, по-видимому, достигли пика. Международный валютный фонд, ссылаясь на растущие барьеры в торговле, в октябре понизил свой прогноз глобального роста в 2019 году на 0,2%, что было вызвано замедлением в экономике США и Китая. «У нас просто нет пороха, чтобы справиться с тем замедлением, к которому может привести нас нынешняя динамика», — приводит WSJ слова президента ВЭФ Борге Бренде, которые прозвучали на пресс-конференции.

Кроме того, эксперты ВЭФ предупреждают, что экономическая политика, которая когда-то позволяла соперникам получать взаимную выгоду в торговых отношениях, теперь «часто рассматривается как инструмент стратегической конкуренции». «Торговля была двигателем прогресса», — подчеркнул Бренде. Но теперь, по его словам, эта тенденция исчезает, поэтому «ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для укрепления доверия». «Самый большой риск — это отсутствие желания сотрудничать», — сказал он.

Доклад о мировых рисках 2019 года опубликован на фоне обострившейся геополитической и геоэкономической напряженности. Минувший год ознаменовался обострением отношений России и Запада на фоне отравления в Солсбери Сергея Сркипаля и его дочери Юлии, что привело к новому витку взаимных санкций. Также в минувшем году разразилась торговая война между США и Китаем. Девять из десяти экспертов ВЭФ ожидают в 2019 году обострения экономических и политических противостояний между основными державами.

Доклад экспертов ВЭФ призван сформировать повестку предстоящего мероприятия. Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января в Давосе.

В прошлом году эксперты Давосского форума в качестве глобальных рисков называли перелом на рынках, популизм политиков и завышенные ожидания от технологий.

 
 
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Ежегодно в преддверии Давосского форума его эксперты составляют список глобальных рисков. В этом году это угроза полномасштабной торговой войны, растущая...
 
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