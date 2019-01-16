власти США заподозрили Huawei в уголовных преступлениях

Федеральные власти США проводят расследование в отношении китайской компании Huawei, ее подозревают в похищении коммерческой информации у американских партнеров. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal .

По сведениям ее источников, разбирательство было начато уже некоторое время назад, компании в ближайшее время могут предъявить обвинения в совершении уголовных преступлений. Власти США полагают, что Huawei могла быть причастна к похищению информации, представляющей коммерческую тайну. Сведения якобы касались, в частности, оборудования, которое американская компания T-Mobile применяла для проверок смартфонов.

Как отмечает издание, расследование было начато в том числе из-за того, что к Huawei ранее были поданы несколько гражданских исков. По одному из них Huawei, как говорится в статье, была признана в 2017 году судом в Сиэтле виновной в незаконном присвоении технологий, права на которые принадлежат T-Mobile. Компанию Huawei тогда обязали выплатить T-Mobile $ 4,8 млн.

Со стороны минюста США и Huawei пока не поступало официальных комментариев по поводу приведенных в публикации утверждений.

Меры США в отношении Huawei

Издание констатировало, что США в последние месяцы наращивали давление на Huawei в свете торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Ранее американские власти неоднократно утверждали, что Huawei и другая китайская компания ZTE сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают а

В начале декабря 2018 года по требованию США в Канаде была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Прокуратура в Нью-Йорке обвиняла ее в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Суд в канадской провинции Британская Колумбия 11 декабря постановил выпустить финдиректора Huawei под залог до ее экстрадиции в США. Мэн Ваньчжоу своей вины не признала.

Huawei — один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 млрд юаней (более $ 7,5 млрд).

мериканские чиновники, на устройства производства этих фирм могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. В связи с этим они призывали провайдеров США и обычных американцев не использовать продукцию китайских компаний. В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес, подчеркивая, что на их устройства не устанавливают такое программное обеспечение.