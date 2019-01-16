ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк Ямайки выпустил ролики, где танцоры и певцы хвастаются «низкой инфляций» в стиле регги

17.01.2019 15:06 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Банк Ямайки решил прибегнуть к нестандартному методу распространения информации о политике в отношении потребительских цен: они выпустили видеоролики, в которых танцоры и певцы хвастаются «низкой инфляций» в стиле регги, пишет агентство Bloomberg.

Кампания ямайского банка началась в декабре 2018 года. Видеоролики показаны на местном телевидении и выкладываются в твиттере банка, также на рекламных щитах по всей стране появились изображения бас-гитар и другого музыкального оборудования с надписью: «Низкая и стабильная инфляция для экономики — это то же, что и басовая линия для регги».

«Мы пытаемся привлечь внимание людей. Инфляция — это дело каждого, и мы хотим, чтобы это действительно стало делом каждого», — рассказал работник банка, придумавший кампанию.

По мнению заместителя губернатора по исследованиям и экономическому развитию Уэйна Робинсона, регги — это визитная карточка Ямайки, а «музыка есть в нашем ДНК». Оригинальная подача позволяет найти подход к жителям в вопросе инфляции.

«Низкая и стабильная инфляция — это сердцебиение экономики!» — называется последний опубликованный видеоролик в твиттере банка.

В октябре 2018 года ямайское правительство представило законопроект, согласно которому таргетирование инфляции является основной целью мандата центрального банка страны. С сентября 2017 года банк смог сохранить целевой показатель в 4−6% и надеется улучшить коммуникацию и отчетность в области денежно-кредитной политики с помощью своей новой стратегии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк Ямайки решил прибегнуть к нестандартному методу распространения информации о политике в отношении потребительских цен: они выпустили видеоролики, в которых...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Азербайджан экспортирует много газа. До жителей страны газ доходит не всегда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика