«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» на 2,5 млрд долларов

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания добилась ареста активов «Газпрома». В ближайшее время в Голландии, Швейцарии и Великобритании пройдут слушания по принудительной продаже, уверяет он.

В интервью журналу «Новое время страны» чиновник рассказал, как идет процесс исполнения решения Стокгольмского арбитража по присуждению «Нафтогазу» $2,56 млрд.



«У «Газпрома» за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга «Газпрома» перед нами», — цитирует Коболева агентство УНИАН.



Коболев объяснил, что в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании прошли аресты активов, а в ближайшее время там пройдут слушания по принудительной продаже. Глава «Нафтогаза» добавил, что всего юридические процессы инициированы в шести юрисдикциях. При этом не уточняется, о каких конкретно активах идет речь.



Еще одним способом принудительного взыскания средств с «Газпрома» Коболев назвал списывание избыточных средств, которые российская компания переводила за транзит. Глава «Нафтогаза» предположил, что полностью получить деньги Украина сможет «где-то в течение года».



РБК направил запрос в «Газпром».



В середине декабря «Нафтогаз» сообщил о том, что суд в Нью-Йорке обязал ряд компаний предоставить данные об активах «Газпрома» в странах Европы. Речь, в частности, шла о GLAS Americas и Bank of New York Mellon, которые располагали информацией об активах российской компании в Нидерландах и Швейцарии.



Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что подали иск и в суд Техаса с расчетом обязать предоставить информацию в консультационную компанию DeGolyer & MacNaughton. Последняя может предоставить Киеву информацию, необходимую для подачи иска в Нидерландах. Там «Нафтогаз» пытается оспорить передачу акций оператора газопровода «Турецкий поток» российской «дочке».



В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. С учетом долга Украины в сумме около $2,1 млрд «Газпром» остался должен $2,56 млрд. Летом текущего года компания «Нафтогаз» начала процесс принудительного взыскания этих денег с российской стороны. Исполнение взыскания было приостановлено по ходатайству «Газпрома», «Нафтогаз» обжаловал это решение.