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Facebook заявил об удалении сотен аккаунтов, связанных c Россией

17.01.2019 19:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Компания Facebook сообщила об удалении нескольких сотен аккаунтов и страниц, заподозренных во «вводящем в заблуждение поведении». Эти страницы могли быть связаны с Россией, а также с российским информагентством Sputnik, утверждает компания.

«Мы обнаружили две операции, происходившие из России: первая касалась целого ряда стран, вторая относилась к Украине. Мы не нашли каких-либо связей между этими операциями, но в них использовалась похожая тактика — создание сети аккаунтов, вводящих в заблуждение относительно того, кто они и чем занимаются», — сообщила Facebook в своем блоге.

Первая операция, согласно заявлению компании, затрагивала страны Балтии, Центральной Азии, Кавказа, Центральной и Восточной Европы. Для ее пресечения было удалено 364 страницы и аккаунта в «Фейсбуке», которые позиционировали себя как независимые новостные ресурсы.

«Несмотря на попытки скрыть свое происхождение, мы обнаружили, что эти страницы и аккаунты связаны с сотрудниками Sputnik, московского информагентства, а также что отдельные страницы регулярно освещали темы недовольства НАТО, протестных движений и противодействия коррупции», — говорится в заявлении компании.

Как уточнили в Facebook, у удаленных страниц и аккаунтов было около 790 тысяч подписчиков, а на их рекламу было потрачено порядка 135 тысяч долларов.

Среди постов с этих страниц, которые Facebook приводит в качестве примера, новости об уходе США из Сирии, «томос-туре» президента Украины Петра Порошенко и коммунальных проблемах в Житомире.

В агентстве Sputnik заявили, что Facebook удалила несколько страниц редакций в странах ближнего зарубежья и назвали действия компании политически мотивированными.

«Решение однозначно чисто политическое, фактически цензура — заблокировано семь страниц редакций в странах ближнего зарубежья. Редакции Sputnik занимаются новостями и делают это хорошо. И если блокировка — это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет», — заявили в пресс-службе агентства.

Новостное агентство Sputnik, вещающее более чем на 30 языках мира, является одним из проектов государственной медиагруппы «Россия Сегодня». Sputnik включает в себя сайты, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik на английском, арабском, испанском и китайском языках выходят круглосуточно.

Ранее Facebook уже сообщала об удалении подозрительных страниц и аккаунтов, которые могли быть созданы в России и Иране. Компания не связывала удаленные аккаунты напрямую с Россией, но отмечала их схожесть с почерком «российского Агентства интернет-исследований», которое также называют «фабрикой троллей».

 
Теги: Новости
 
 
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«Мы обнаружили две операции, происходившие из России: первая касалась целого ряда стран, вторая относилась к Украине. Мы не нашли каких-либо связей между этими...
 
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