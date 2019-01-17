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Россия готова вложить 1,4 млрд долларов в инфраструктуру Сербии, чтобы провести «Турецкий поток»

18.01.2019 01:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия готова инвестировать $ 1,4 млрд в инфраструктуру Сербии, чтобы провести через эту страну газопровод «Турецкий поток», заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщает корреспондент РБК.

«Мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться примерно $ 1,4 млрд», — сказал президент России. Путин добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею расширить газопровод в Европу.

Ранее в интервью сербским изданиям Путин говорил, что входящим в Евросоюз странам, планирующим получать российский газ по «Турецкому потоку», нужно получить гарантии того, что проект не будет сорван «произвольным политическим решением Брюсселя».
По его словам, в «Газпроме» учитывают несколько возможных маршрутов сухопутной части газопровода в Европе. Один из вариантов предполагает, что «Турецкий поток» пройдет через Болгарию, Сербию и Венгрию.

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря в обход Украины, одна из нитей газопровода ведет в Турцию, вторая — в Европу. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года, мощность двух нитей должна составить 15,75 млрд куб. м газа в год.

 
 
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Путин добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею расширить газопровод в Европу.
 
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