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Трамп отменил поездку делегации США в Давос
18.01.2019 06:15 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за продолжающегося бюджетного кризиса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
«Из-за того, что 800 тыс. замечательных американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии», — сказала она.
Изначально предполагалось, что делегацию США на ВЭФ возглавит сам Трамп. Однако 10 января он сообщил, что
Позднее двое представителей американской администрации заявили о том, что делегацию возглавят министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь США Майкл Помпео. В состав ее также должны были войти министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и заместитель руководителя аппарата Белого дома по политическим вопросам Крис Лидделл.
С 22 декабря прошлого года в США
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Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за продолжающегося бюджетного кризиса.
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