Конституционный суд в Польше вступился за украинских националистов

Из закона о Холокосте в Польше могут удалить положение, запрещающее восхвалять преступления украинских националистов. КС в Варшаве пришел к выводу, что термин «украинские националисты» сформулирован не точно.

Конституционный суд Польши назвал противоправной статью спорного закона о Холокосте , запрещающую восхвалять преступления, совершенные украинскими националистами. Термин «украинские националисты» и ряд других сформулированы не точно, поэтому их применение может противоречить принципам корректного законодательства, постановил КС в Варшаве в четверг, 17 января.

Так называемый закон о Холокосте, вступивший в силу в Польше в марте 2018 года, вызвал дипломатический кризис в отношениях этой страны с Израилем и Украиной. Первоначальный вариант закона предусматривал штрафы и лишение свободы для тех, кто «публично и вопреки фактам» возлагает на польское государство или народ ответственность или долю ответственности за преступления нацистского режима. Критики обвинили правящую партию «Закон и справедливость» в попытке замять совершенные в Польше преступления против евреев.

Чтобы разрядить конфликт с Израилем, Варшава убрала из закона наказание в виде лишения свободы.

В свою очередь парламент Украины выразил недовольство тем, что польский закон о Холокосте ставит знак равенства между украинским движением за независимость и преступлениями, совершенными национал-социалистами и коммунистами. Так, Варшава квалифицирует как геноцид польского народа массовое убийство мирных жителей в западноукраинской Волыни, совершенное во время фашистской оккупации в 1943 году.

В Украине националисты считаются борцами за независимость, в первую очередь, от СССР. Киев еще в 2015 году объявил вне закона любую критику украинских националистов, особенно, в связи с событиями Второй мировой войны.