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В Колумбии автомобиль со взрывчаткой врезался в здание полицейской академии: погиб 21 человек

18.01.2019 08:01 — Новости Мира | Tut.by  
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16 января автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии. В результате взрыва по меньшей мере 21 человек погиб и 87 получили ранения.


Медики и спецслужбы на месте взрыва в Боготе, Колумбия, 16 января 2019 года. Фото: Reuters

Генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес по итогам заседания совета безопасности заявил, что имя преступника — Хосе Альдемар Рохас Родригес. В настоящее время власти выясняют был ли он связан с повстанческими группировками или другими преступными организациями.

Президент Колумбии Иван Дуке в четверг объявил трехдневный национальный траур по погибшим во время теракта, который был совершен в Боготе. Об этом он заявил во время обращения к нации.

 
 
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16 января автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии. В результате теракта по меньшей мере 21 человек...
 
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