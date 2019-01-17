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ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске
18.01.2019 08:28 — Новости Мира | Tut.by
«Исламское государство» взяло на себя отвествтенность за взрыв дома в Магнитогорске. Об этом сообщают Telegram-канал
В заявлении указано, что боевики заложили взрывчатку в многоэтажку по улице Карла Маркса, № 164 «между третьим и десятым этажами» и утром 31 декабря привели ее в действие.
«Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было», — пишут авторы Directorate 4.
Напомним, 31 декабря в российском городе Магнитогорске прогремел взрыв, а затем
В городе появились слухи, что трагедия — это теракт. Однако следователи заявили: на месте следов взрывчатки не обнаружено. Основная версия —
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В заявлении указано, что боевики заложили взрывчатку в многоэтажку по улице Карла Маркса, № 164 «между третьим и десятым этажами» и утром 31 декабря привели ее в...
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