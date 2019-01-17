ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске

«Исламское государство» взяло на себя отвествтенность за взрыв дома в Магнитогорске. Об этом сообщают Telegram-канал Directorate 4 и SITE Intelligence Group со ссылкой на публикацию еженедельной арабской газеты Al Naba, которая приводит информацию источника.



Фото МЧС России

В заявлении указано, что боевики заложили взрывчатку в многоэтажку по улице Карла Маркса, № 164 «между третьим и десятым этажами» и утром 31 декабря привели ее в действие.

«Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было», — пишут авторы Directorate 4.

Напомним, 31 декабря в российском городе Магнитогорске прогремел взрыв, а затем обрушился подъезд жилой 10-этажки. Оказались разрушенными 26 квартир, а под завалами — десятки человек. Спасательную операцию осложняла угроза дальнейшего обрушения и морозы до минус 27 градусов. Всего из-под обломков спасли 24 человека. Спустя четыре дня спасательной операции было озвучено: погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

В городе появились слухи, что трагедия — это теракт. Однако следователи заявили: на месте следов взрывчатки не обнаружено. Основная версия — взрыв бытового газа — возможно, на втором или третьем этаже (если выше, то разрушений было бы меньше).