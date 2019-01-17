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В США из Мексики через подкоп на границе прошли 376 мигрантов и попросили политическое убежище

18.01.2019 19:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Через подкоп под забором на границе с Мексикой на территорию США прошли 376 мигрантов. Они сдались властям и попросили предоставить им политическое убежище, передает телеканал ABC News со ссылкой на Службу таможенного и пограничного контроля (USCBP).


Фото: Reuters

По данным службы, 179 мигрантов — дети, 30 из них были без сопровождения родителей или других родственников. Телеканал отмечает, что это самая большая группа иностранцев, потребовавшая политического убежища.

При этом двумя днями ранее в американском штате Нью-Мексико властям сдались 247 мигрантов, которым удалось пересечь границу с Мексикой.

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на предоставление политического убежища нелегальным мигрантам. Глава государства отметил, что это право должны получать только те, кто перешел границу в предназначенных для этого пунктах въезда. Запрет должен был действовать как минимум до 19 декабря, но суд в Сан-Франциско заблокировал решение президента.

Согласно закону от 1965 года любой прибывший в США может попросить о политическом убежище вне зависимости от того, легально ли он приехал в страну. Трамп назвал это положение в законодательстве «лазейкой» для мигрантов.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе с Мексикой, из-за споров о размере финансирования данного проекта между главой государства и конгрессом 22 декабря 2018-го правительство США временно приостановило свою работу. Сообщалось, что во время шатдауна, который уже побил рекорд по длительности, без оплаты работают около 420 тыс. госслужащих, еще 380 тыс. человек отправлены в вынужденный отпуск. При этом работа федеральных учреждений до 30 сентября профинансирована на 75%.

 
 
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По данным службы, 179 мигрантов - дети, 30 из них были без сопровождения родителей или других родственников. Телеканал отмечает, что это самая большая группа...
 
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