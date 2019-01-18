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Тела двух летчиков столкнувшихся Су-34 нашли в Татарском проливе

18.01.2019 21:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Спасатели нашли тела двух летчиков Су-34. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России.

«В районе проведения поисково-спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт», — сказали в ведомстве после нахождения второго тела.

Ранее сообщалось, что 03.18 по местному времени (20.18 по минскому) на участвующее в поиске рыболовно-промысловое судно «Электрон» подняли тело второго штурмана со второго Су-34.

Во Владивостокском морском спасательно-координационном центре отметили, что поиски осложнены погодными условиями.

В центре также сообщили, что «в зону поиска выдвинулся отряд кораблей ТОФ, вышло спасательное судно «Игорь Белоусов». «Это специализированное судно для поиска подводных объектов», — пояснил собеседник агентства.

Два фронтовых бомбардировщика Су-34 столкнулись сегодня в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае России. Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил агентству, что экипаж одного самолета успел катапультироваться.

Ранее сообщалось, что удалось найти одного из пилотов. Он был поднят со спасательного плота на борт вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил Восточного военного округа.

Остается неизвестной судьба еще одного летчика.

 
 
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«В 03.18 по местному времени (20.18 по минскому) на участвующее в поиске рыболовно-промысловое судно "Электрон" подняли тело второго штурмана со второго Су-34. Двоих...
 
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