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Белый дом назвал сроки второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном
19.01.2019 00:59 — Новости Мира | Tut.by
После встречи со специальным посланником Ким Чен Ына генералом Ким Ен Чхолом, в Белом доме объявили, что новые переговоры между Дональдом Трампом и лидером КНДР пройдут в конце февраля, сообщает агентство Reuters. О месте проведения саммита будет объявлено позже.
О том, что конкретно обсуждали Трамп и Ким Ен Чхол, в Вашингтоне изначально не сообщили, ограничившись заявлением о продуктивном разговоре. Известно, что после разговора, который продолжался полтора часа, политики отправились обедать.
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что стороны достигли прогресса в переговорах по денуклекаризации Корейского полуострова, однако речи о снятии санкций с КНДР пока не идет.
Южнокорейское агентство Yonhap ранее сообщало, что приезду северокорейского генерала в Вашингтон предшествовал визит директора Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хун. Последний провел переговоры с директором ЦРУ Джиной Хаспел и также обсудил с ней ядерную программу КНДР.
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О том, что конкретно обсуждали Трамп и Ким Ен Чхол, в Вашингтоне изначально не сообщили, ограничившись заявлением о продуктивном разговоре. Известно, что после...
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